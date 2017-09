1. Das Tesla der Lüfte bekommt Millionen von Investoren

Der deutsche Entwickler von Elektroflugzeugen Lilium hat sich 90 Millionen Dollar frisches Geld bei Investoren besorgt . Die Firma aus München entwickele ein fünfsitziges Flugzeug, das in Serie gehen solle, sagte Mitgründer und Chef Daniel Wiegand. DerEin Uber für Transport-Wagen: Mercedes-Benz Vans hat mit dem in New York ansässigen Start-up Via ein gemeinsames Joint Venture ins Leben gerufen . Damit verbunden ist laut Firmenangaben eine Beteiligung Daimlers als strategischer Investor an Via. 50 Millionen US-Dollar steckt der Autobauer in das junge Unternehmen.In den Markt der virtuellen Realität fehlt es bislang an Schwung. Bei günstigen Lösungen hapert es oft an der Qualität, High-End-Geräte sind teuer und aufwendig zu bedienen. Microsoft will nun auf Basis von Windows 10 mit neuen Geräten Impulse setzen . Auf der IFA in Berlin hat der Tech-Riese neue Headsets für das Eintauchen in virtuelle Welten auf Basis von Windows 10 vorgestellt.Die Börsenentwicklung von Snap und Blue Apron mal herausgenommen: Die meisten Tech-Unternehmen, die in diesem Jahr den Gang aufs Parkett wagten, performen recht gut und liegen über ihrem Start-Ausgabepreis, analysiert Techcrunch . Die schlechte Nachricht: Gerade einmal 15 Tech-Firmen gingen dieses Jahr an die Börse - so wenig wie 2009 nicht mehr.Obwohl man sich an den Anblick von Apples Airpods erst noch gewöhnen muss: Die kabellosen Kopfhörer, die ausschauen wie Bürstenköpfe von elektrischen Zahnbürsten, sind laut Angaben des Marktanalyse-Unternehmens NPD Group für 85 Prozent des Umsatzes in diesem Markt-Segment verantwortlich. Das ganze Segment der kabellosen Kopfhörer erhalte mit dem Apple-Gadget einen Aufschwung.