HORIZONT Tech Top-News zu Ikea und Oculus, Google Home, HTC, Freeletics, iOS11

Gemütlich vom heimischen Wohnzimmer aus in die Ikea-Welt eintauchen und nach neuen Möbeln Ausschau halten - ganz ohne einen gedruckten Ikea-Katalog. Das will das schwedische Möbelhaus nun ermöglichen und hat dafür eine Virtual-Reality-Anwendungen ins Leben gerufen. Das sogenannte "Ikea VR-Einrichtungserlebnis" kann über die VR-Brille der Facebook-Tochter Oculus verwendet werden.Als am 8. August die deutsche Version von Google Home, dem allwissenden Lautsprecher von Google, erschien, war die Vorfreude der Fans riesengroß. Die Ernüchterung folgte jedoch kurz nach dem Auspacken, meint Marko Nußbaum, Geschäftsführer der App-Entwickler TheAppGuys, in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online . So schlau wie erwartet sei das Gerät nämlich nicht.HTC soll in Erwägung ziehen, seine Virtual-Reality-Sparte Vive zu verkaufen . Unter den Interessenten befindet sich einem Medienbericht zufolge die Google-Mutter Alphabet. Auch ein vollständiger Verkauf von HTC stehe demnach im Raum, doch ein Käufer für das komplette Unternehmen dürfte sich nur schwer finden lassen.Das Münchner Fitness-Start-up Freeletics sucht laut Gründerszene einen Investor oder sogar einen Käufer. Aktuell führe Freeletics nun "diverse Gespräche mit potenziellen Partnern" im In- und Ausland und prüfe unterschiedliche Möglichkeiten. "Wir haben bereits konkrete Angebote erhalten", sagtSobhani.Wenn Apple in wenigen Wochen sein neues Betriebssystem iOS11 präsentiert, sollten viele Entwickler ihre Apps upgedatet haben. Denn wie nun bekannt wurde, unterstützt iOS11 keine 32-Bit-Apps mehr. Laut Business Insider sind dadurch auf einen Schlag 180.000 Apps im App-Store nutzlos.