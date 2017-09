HORIZONT Tech Top-News zu Ikea, selbstfahrenden Autos, Tellonym, iPhone 8, Blockchain

1. "Ikea Place": Das ist die neue AR-App der Schweden für iOS 11

2. Selbstfahrende Autos: Wer kooperiert eigentlich mit wem?

3. Berliner Jugendliche gehen mit Viral-App steil

4. Die ersten Tests zum iPhone 8 sind da

5. Allianz um Bosch will vernetzte Technik mit Blockchain sichern

Jeder kennt das: Im Möbelhaus sah das Wandregal noch schick aus, hatte eine tolle Farbe und ein schönes Design. Doch in den eigenen vier Wänden sieht es plötzlich nicht mehr so gut aus und passt nicht wirklich zur Wandfarbe oder den anderen Möbelstücken. Diesen Fehlkäufen will Ikea nun mit der Augmented-Reality-App "Ikea Place" vorbeugen. Sie erschien gestern zusammen mit dem neuen iOS 11.Gefühlt vergeht kaum mehr ein Tag, an dem keine neue Partnerschaft bei selbstfahrenden Autos bekannt gegeben wird. Die jüngste Meldung kommt von der Google-Tochter Waymo, die nun mit Intel gemeinsame Sache macht. Zahlreiche Autobauer und Tech-Firmen hatten sich in den vergangenen Monaten zusammengeschlossen, um selbstfahrende Autos zu entwickeln. Eine Übersicht Fünf Jugendliche aus Berlin haben mit der App Tellonym einen echten Viral-Hit gelandet. Die App, mit der sich Nutzer anonym Nachrichten schicken können, zählt bereits bis zu einer halben Million täglich aktive Nutzer, schreibt Gründerszene . Im App-Store von Apple ist die Anwendung bereits in den Top 5 der Kategorie "Soziale Netze" zu finden - vor Telegram oder Skype.Was taugen eigentlich die neuen Apple-Modelle iPhone 8 und iPhone 8 Plus? Eine Woche nach der Keynote sind nun die ersten Praxis-Tests veröffentlicht worden, die die New York Times zusammengefasst hat . Der Tenor ist bei fast allen Krtikern derselbe: Das iPhone 8 ist eine klare Verbesserung zum iPhone 7 - wird von iPhone X aber deutlich in den Schatten gestellt.Eine Allianz um Bosch und den US-Netzwerkgiganten Cisco will die vor allem aus der Digitalwährung Bitcoin bekannte Blockchain-Technologie zum Schutz vernetzter Geräte einsetzen . Ziel sei, auf dieser Basis einen Standard zu etablieren. Unter den Mitgliedern der Allianz sind auch der Auftragsfertiger Foxconn, der Chipkarten-Spezialist Gemalto und das Finanzinstitut Bank of New York Mellon.