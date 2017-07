1. Elon Musk bekommt Zusage für Hyperloop-Strecke

2. Facebook tüftelt offenbar an einer neuen Hardware

3. Warum Vodafone Tausende E-Bikes miteinander vernetzen will

4. Deutsche sorgen sich um Datensicherheit bei Künstlicher Intelligenz

5. Alexa wird auch auf Android in Amazon-App integriert

Elon Musk darf den Bohrer auspacken: Auf Twitter verkündete er, eine mündliche Zustimmung der US-Regierung für eine Hyperloop-Strecke zwischen New York City und Washington DC erhalten zu haben . Für die 350 Kilometer lange Strecke brauche man dann nur noch etwa 29 Minuten. Facebook versucht sich an einem "modularen Smartphone" , berichtet "Business Insider". Aus einem Patentantrag wird demnach ersichtlich, dass das soziale Netzwerk an einem Handy-ähnlichen Gerät tüftelt, das - nach dem Lego-Prinzip - durch einzelne Bausteine wie Lautsprecher, Mikrophon, Display, GPS und Telefon zusammengesetzt werden kann.Vodafone will E-Bikes gemeinsam mit der Einkaufsgemeinschaft ZEG vernetzen und damit auch Fahrrad-Dieben das Handwerk legen. Zunächst 4000 elektrische Fahrräder der Marke Zemo habe man mit dem Internet der Dinge verbunden, teilte Vodafone am Freitag mit. Händler könnten sie ab sofort vorbestellen, in die Läden sollen sie Anfang 2018 kommen.In Sachen Künstliche Intelligenz steht bei den Menschen in Deutschland vor allem die Sorge um die Datensicherheit im Vordergrund. Das ergab eine Studie von Bitkom Research im Auftrag des IT-Dienstleisters VMware. Demnach gehen sieben von zehn Verbraucher davon aus, dass etwa vollautomatische Dienstleistungen die Sicherheit ihrer persönlichen Daten gefährden.In der Amazon-App mithilfe von Alexa Ware bestellen? Das war bislang nur für iPhone-User möglich. Nun zieht Amazon bei Android nach und integriert die smarte Sprachassistentin in zahlreiche weitere Smartphones. Wie "Techcrunch" berichtet, will Amazon damit vor allem für den Kauf seiner Echo-Geräte trommeln.