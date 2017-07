HORIZONT Tech Top-News zu Haspa, Facebook, Bosch, Daimler, Google Chrome und MS Paint

HORIZONT mit den wichtigsten Tech-Meldungen des Tages Foto: HORIZONT

Eine Ära geht zuende: Microsoft hat angekündigt, die Arbeit an "Paint", einem seiner ältesten und gleichzeitig beliebtesten Programme, zu beenden. Begründung: zu alt. Doch für alle Nostalgiker gibt es eine gute Nachricht: Die Anwendung soll weiter leben. Wie, erfahrt ihr in den Tech-News am Mittag.