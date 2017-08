Spätestens jetzt muss es mit Uber wieder bergauf gehen. Der Fahrdienst-Vermittler, der seit Monaten mit Negativ-Schlagzeilen kämpft, hat für das Asien-Geschäft den Manager Brooks Entwistle angeheuert. Und der Mann hatte einst - kein Scherz - den Gipfel des Mount Everests bestiegen. Was die Tech-Welt heute außerdem bewegt, gibt es hier zu lesen:

1. General Motors will eigenen Uber-Konkurrenten aufbauen

Die konzerneigene Carsharing- und Miettochter Maven hat dazu den Service Gig entwickelt.

2. Ein "Song" mit 10 Minuten Stille erobert die iTunes-Charts

Warum? Ganz einfach: Er schafft Abhilfe bei einem ärgerlichen Problem von iPhone-Besitzern.





3. Google übernimmt KI-Start-up AIMatters

4. Batterien fürs Samsungs Galaxy Note 4 werden zurückgerufen

5. Ciscos Umsatz sinkt im siebten Quartal in Folge

Kampfansage an die Fahrdienst-Vermittler: Wie Reuters berichtet, will der Auto-Riese General Motors offenbar einen eigenen Konkurrenten zu Uber, Lyft und Co aufbauen."A a a a a Very Good Song" besteht aus knapp zehn Minuten absoluter Stille. Trotzdem oder gerade deshalb hat der Track die iTunes-Charts erobert In Sachen Gesichtserkennung hat Google offenbar große Pläne. Der Konzern aus Mountain View hat sich laut Techcrunch das in Weißrussland beheimatete Start-up AIMatters unter den Nagel gerissen, das sich auf Software zur Gesichtserkennung spezialisiert hat. Die Unternehmen geben keine Informationen zum Kaufpreis.Wenige Wochen vor dem Release des neuen Flaggschiffs Galaxy Note 8 hat Samsung wieder mit zu heißen Geräten zu kämpfen. Die US-Verbraucherschutzbehörde ruft nämlich die Batterien im Galaxy Note 4 zurück, weil sie überhitzen könnten. Laut Techcrunch soll die Schuld beim Lieferanten FedEx liegen.Der IT-Gigant Cisco muss wegen gesunkener Nachfrage nach Geräten für den Internet- und Datenverkehr deutliche Abstriche bei Gewinn und Erlösen machen . Im Geschäftsquartal bis Ende Juli sank der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Es war das siebte Vierteljahr mit einem Rückgang in Folge.