HORIZONT Tech Top-News zu Galaxy Note 8, Uber, Brainwave, Google, Drohnen

Apple-Fans sollten sich den 12. September im Kalender rot anstreichen. An diesem Tag will der Konzern nämlich die mit Spannung erwartete iPhone-8-Keynote abhalten. Das zumindest will das französische Apple-aus Kreisen von Mobilfunkbetreibern erfahren haben. Was die Tech-Welt außerdem noch bewegt, gibt es hier zu lesen:

1. Samsung kehrt mit runderneuertem Galaxy Note 8 zurück

erstmals zwei Kameraobjektive mit jeweils 12 Megapixel.

2. Uber trotzt Skandalen mit Umsatzsprung

3. Microsoft stellt neue KI-Plattform Brainwave vor

4. Google und Walmart könnten Amazon knacken

5. Lieferung per Drohne wird in Island zur Realität

Samsung will das größte Debakel seiner Firmengeschichte endlich abhaken. Knapp ein Jahr nach dem Verkaufsstopp für das entflammbare Smartphone Samsung Galaxy Note 7 hat der Elektronikriese ein runderneuertes Nachfolgemodell vorgestellt . Das Note 8 verfügt über ein großes randloses 6,3-Zoll-Display undSexismus-Vorwürfe, Rechtskonflikte, geschasster Chef: Dem Fahrdienstvermittler Uber scheinen die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Monate zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive wenig anzuhaben. Das Unternehmen hat seinen Verlust im zweiten Quartal verringert und seinen Umsatz kräftig gesteigert Systeme, die mit einer Künstlichen Intelligenz arbeiten, brauchen Rechenleistung am besten sofort. Mit einem neuen Projekt (Codename Brainwave) will Microsoft nun Entwickler unterstützen und eine Cloud-Infrastruktur für KI mit nahezu keiner Latenz bereitstellen.Der Feind meines Feindes ist mein Freund: Google macht mit Amazon-Konkurrent Walmart gemeinsame Sache , um den Konzern von Jeff Bezos den Kampf anzusagen. Ab Ende September sollen Kunden tausende Artikel über den Lautsprecher Google Home, den integrierten Google Assistent und Shopping-Angebot Google Express kaufen können.Vielerorts wird die Essensauslieferung per Drohne bereits getestet. In Island ist man schon einen Schritt weiter. Dort nehmen nun das israelische Logistikunternehmen Flytrex und das isländische Unternehmen AHA laut The Verge einen Drohnendienst in Betrieb, um Lebensmittel zum Kunden zu fliegen.