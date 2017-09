HORIZONT Tech Top-News zu Factory Berlin, HTC, Tinder, StudiVZ, Google-Feed

Amazon sucht einen Standort für ein zweites Hauptquartier und will dafür 5 Milliarden Dollar investieren. Ab sofort können sich US-Städte bewerben. Unser Vorschlag an den E-Commerce-Riesen: Wie wäre es mit einer Show á la "Die Höhle der Löwen", in der die Bürgermeister vor Jeff Bezos zum Pitch antreten? Wäre doch auch super Content für Amazon Prime Video ;) Kommen wir zu den Tech-Themen am Mittag.