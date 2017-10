HORIZONT Tech Top-News zu Facebook, Adjust, Marketo, Media Markt Saturn, Grover

Ob in Sachen E-Commerce, Smart Home oder dem Lebensmittelhandel der Zukunft: Alle reden über Amazon. Das bestätigt jetzt eine Studie , nach der der Online-Riese in Bilanz-Telkos großer US-Firmen mit Abstand am häufigsten genannt wird. Während Amazon 2017 bisher 2090 Mal genannt wurde, kommt Google nur auf rund 1500 Erwähnungen. Hier kommen die wichtigsten Tech-News des Tages.