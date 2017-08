Für diejenigen unter euch, die ein paar Euro zu viel in der Tasche haben: Der Schweizer Hersteller Prime Computer verkauft neuerdings einen mit 18 Karat Gold verbauten. Für rekordverdächtige 1 Million US Dollar. Garantiert kostenlos sind dagegen unsere wichtigsten Tech-News am Mittag. Viel Spaß bei der Lektüre.