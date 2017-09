Ein spannender Tag für alle Techies: Ab heute wird das neue iPhone 8 ausgeliefert. Diejenigen, die lieber das iPhone X haben wollen, müssen sich hingegen noch bis zum 27. Oktober gedulden. Kommen wir nun zu den wichtigsten Tech-Meldungen am Mittag.

1. Stefan Raab und Kevin Spacey locken große Firmen zur "Bits & Pretzels"

2. Aldi Süd kombiniert für Audiokampagne Kreation und Daten

3. Deutsches IT-Start-up Enfore geht heute an den Start

4. Entlassungen bei Snaps Hardware-Team

5. HubSpot eröffnet erste deutsche Dependance

Was haben Stefan Raab und Kevin Spacey gemeinsam? Sie gehören zu den prominenten Gästen des Münchner Start-up-Festivals Bits & Pretzels, das am Sonntag in eine neue Runde geht . Auch Großunternehmen wie der Versicherer Allianz, die Deutsche Telekom, der Industriegase-Spezialist Linde und der Autobauer Audi strecken bei dem Tech-Festival ihre Fühler nach Start-ups aus.Aldi Süd zeigt digitale Experimentierfreude: Der Einzelhändler startet am Montag über den Audiovermarkter RMS zum ersten Mal eine Online-Kampagne, bei der Kreation und Daten miteinander kombiniert werden . Die Spots sollen mit verschiedenen Datensätzen angereichert und in Echtzeit auf den einzelnen Hörer zugeschnitten werden.Nach acht Jahren Entwicklungszeit hat der bekannte deutsche Start-up-Unternehmer Marco Börries am Freitag den Geschäftsbetrieb seiner jüngsten Firma Enfore AG gestartet . Das Berliner Start-up richtet sich in Kooperation mit der Deutschen Telekom an kleine Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung, die im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig sein wollen.Etwa ein Dutzend Mitarbeiter von Snaps Hardware-Team, das sich in erster Linie um die Entwicklung der Kamerabrille Spectacles beschäftigt, müssen gehen. Wie Business Insider berichtet, handelt es sich dabei vor allem um Marketing-Mitarbeiter, die die Hardware-Unit unterstützte. Neuer Chef der Einheit wird Mark Randall, vormals VP of Operations bei Snap.Das US-Unternehmen Hubspot, das sich auf die Entwicklung von Sales-Software für Start-ups und KMUs spezialisiert hat, eröffnete am Potsdamer Platz in Berlin eine neue Niederlassung . Bis 2020 soll dafür das Team 75 Personen umfassen. Für HubSpot ist Berlin neben Dublin die zweite Dependance im EMEA-Raum.