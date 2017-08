HORIZONT Tech Top-News zu Apple Watch, Amazon, Smartcar, Billion-Dollar-Firmen, Bitcoin

1. Apple Watch soll eigene Mobilfunk-Anbindung bekommen

2. Amazon arbeitet an mobilen Drohnen-Stationen

3. Elf Gadgets, die euer Auto zum Smartcar machen

4. Wer knackt als erstes die Billion-Dollar-Marke?





Amazon, Apple, Google, Facebook oder Microsoft? Mittlerweile laufen die ersten Wetten, welche dieser Tech-Firmen als erstes einen Börsenwert von einer Billion US-Dollar erreichen wird. Die besten Chancen hat derzeit Apple mit einem Wert von etwa 830 Milliarden. Spiegel Online hat die Unternehmen einem direkten Vergleich unterzogen

5. Bitcoin knackt erstmals 3000-Dollar-Marke

Eine Schwäche von Apples Computer-Uhr ist bisher, dass sie das iPhone des Besitzers braucht, um ins Netz zu gehen. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge ist der Konzern bald soweit, die Apple Watch weitgehend eigenständig zu machen. In diesem Jahr soll eine neue Version auf den Markt kommen, die direkt über das Mobilfunk-Netz ins Internet gehen kann Dass Amazon künftig Pakete per Drohne ausliefern möchte, ist bekannt. Ein aktueller Patent-Antrag des Unternehmens verrät nun, dass Amazon für die Wartung und Reparatur der Drohnen auf mobile Stationen setzen will. Sie sollen sich laut "Business Insider" in einem Container befinden, die auf Zügen, Lastwagen oder Booten platziert werden.Das smarte Auto ist im Jahr 2017 längst Realität. Doch auch bedeutend ältere Modelle könnt Ihr noch um viele technische Schmankerln erweitern. Hier stellen wir Euch elf Gadgets vor , die Euer Auto zu einem echten Smartcar machen.Ein Bitcoin war am Samstagvormittag bis zu 3200 US-Dollar wert und schoss damit erstmals deutlich über die 3000-Dollar-Marke, wie "Techcrunch" berichtet. Die Kryptowährung verbuchte damit ihren ersten Punktsieg, nachdem sich vor wenigen Tagen die Konkurrenzwährung Bitcoin Cash von ihr abspaltete. Bitcoin Cash musste übrigens deutlich Federn lassen.