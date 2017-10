1. Selbstfahrendes Auto mit Apple-Technik entdeckt

2. Samsung bündelt IoT künftig in der Marke SmartThings Cloud

3. Dropbox führt Abo-Modell für Business-Kunden ein

Inhalte aus der Dropbox zu ansprechenden Marken-Homepages zusammengestellt und an Geschäftspartner weitergeleitet werden können.





4. SAP schwächelt im Cloud-Geschäft

5. SZ will Werbung mit Start-ups besser machen

Die Pläne für ein eigenes selbstfahrendes Auto – Codename: "Project Titan" – mag Apple ad acta gelegt haben. An der Technologie feilt der iPhone-Bauer aber dennoch – wie ein neues Video zeigt. In Kalifornien wurde ein selbstfahrender Lexus gesichtet, der auf seinem Dach mit jede Menge Apple-Technik ausgestattet ist Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz hat Samsung seinen neuen Hub namens SmartThings Cloud vorgestellt. Unter dieser Marke will der Technologie-Gigant künftig alle Produkte und Services aus dem Bereich "Internet of Things" bündeln, berichtet The Verge . Zuvor liefen sie unter den Bezeichnungen SmartThings, Samsung Connect und ARTIK Platforms.Mit einem neuen Abo-Modell will der Cloud-Pionier Dropbox die Gunst der Unternehmen und Selbständigen gewinnen. Der Tarif namens Dropbox Professional beinhaltet laut Internet World unter anderem 1 Terabyte Cloud-Speicher sowie das neu vorgestellte Präsentationstool Showcase, mit demSAP hat im dritten Quartal überraschend Federn lassen. Europas größter Softwarehersteller SAP hat wegen hoher Investitionen operativ weniger verdient als erwartet , das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stagnierte mit 1,64 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Grund dafür ist unter anderem das Cloud-Geschäft, das schlechter abschnitt als erwartet.Die Süddeutsche Zeitung möchte herausfinden, wie man Werbung im digitalen Zeitalter besser machen kann. Dafür suchen die SZ, die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) und das Media Lab der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) nach innovativen Werbe-Start-ups . Noch bis zum 31. Oktober können sich die Gründer um die Förderung bewerben.