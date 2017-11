HORIZONT Tech Top-News zu Amazon, Snapchat, iPhone, HTC, Apple Pay

Das neue iPhone X kommt aktuell nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. Die deutsche Stiftung Warentest hat das Apple-Smartphone jetzt unter die Lupe genommen und eine hohe Empfindlichkeit des gläsernen Displays festgestellt. Das bisher teuerste Apple-Smartphone sei das "zerbrechliste iPhone aller Zeiten", so die Tester. Fazit: Kauft das iPhone X auf keinen Fall ohne Schutzhülle.

1. Amazon will Cloud-Geschäft in China dicht machen

China hatte die Regeln für Internet- und Cloud-Dienstleister zuletzt verschärft. Beijing Sinnet Technology soll das Business für umgerechnet 300 Millionen Dollar übernehmen.

2. Snapchat führt "Context Cards" für Filter ein

3. Erste Gerüchte zum iPhone 11

4. HTC stellt erstes Standalone-VR-Headset vor

5. Nutzer trickst N26 aus, um Apple Pay zu verwenden - und wird gekündigt

Amazon gilt mit seiner AWS-Cloud als einer der großen Player im globalen Geschäft mit Datenwolken. Doch wie nun Reuters berichtet , will der Konzern seine Cloud-Sparte in China verkaufen. Der bisherige PartnerDie Augmented-Reality-Filter und -Lenses auf Snapchat sind ein kreatives und gern genutztes Werbemittel für Unternehmen. Finanziell gelohnt haben sie sich für Werber aber oftmals nicht. Snapchat will das offenbar ändern und schaltet die sogenannten "Context Cards" für Werber frei . Mit diesem Feature lassen sich Produkte direkt über die Anzeigen kaufen.Nach der Keynote ist vor der Keynote: Das iPhone X ist gerade einmal ein paar Tage im Verkauf, schon wird wild über das Smartphone spekuliert, das Apple im nächsten Jahr präsentieren könnte. Der in der Regel gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo glaubt zu wissen, dass der Konzern im nächsten Jahr gleich drei neue Modelle vorstellen wird , die vor allem durch große Bildschirme auffallen werden.Das Virtual-Reality-Headset Vive von HTC ist zwar technisch extrem hochwertig, kann aber zuweilen wegen der notwendigen Kabelverbindungen zum PC ziemlich nerven. Jetzt hat der taiwanesische Konzern sein erstes Standalone-VR-Headset namens Vive Focus präsentiert . Es kommt komplett ohne PC und Smartphone aus und beinhaltet ein hochauflösendes Display.Sehnsüchtig warten viele User darauf, dass Apple Pay endlich nach Deutschland kommt. Bislang vergebens. Ein N26-Nutzer hatte vor kurzem einen Trick gefunden, wie man über die Banking-App hierzulande doch schon Apple Pay verwenden kann - sein Konto wurde dafür nun gekündigt. Wie Gründerszene berichtet , verstößt das Vorgehen gegen die AGBs.