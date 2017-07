1. Adobe versetzt seinem Flash-Player den Todesstoß

Die Zeit der oft kritisierten Multimedia-Software Flash läuft in rund dreieinhalb Jahren ab. Sie werde ab Ende 2020 nicht mehr weiterentwickelt und verbreitet, kündigte der Softwarekonzern Adobe in der Nacht zum Mittwoch an. "Endlich!", werden sich wohl viele Internetuser bei dieser News denken.Ebay Kleinanzeigen bekommt hierzulande bald ordentlich Gegenwind von Facebook. Das soziale Netzwerk will seine Marktplatz-Funktion offenbar Mitte August nach Deutschland bringen . Im angelsächsischen Raum ist sie schon länger verfügbar. Der Facebook-Marktplatz ist als eine Art virtueller Flohmarkt konzipiert und richtet sich an private Verkäufer.Das Native-Netzwerk Outbrain hat heute die Übernahme des slowenischen Start-ups Zemanta mit Sitz in New York bekannt gegeben . Zum Kaufpreis will sich Outbrain, das nach eigenen Angaben monatlich mehr als 275 Milliarden Content-Empfehlungen ausliefert und weltweit etwa 1 Milliarde Nutzer erreicht, nicht äußern.Die weltweite Nachfrage nach Smartphones ist im zweiten Quartal 2017 auf ein Rekordniveau gestiegen . Insgesamt seien von April bis Juni 347 Millionen Geräte verkauft werden, obwohl die Verkaufspreise im Schnitt um neun Prozent gestiegen seien, berichtet das Marktforschungsunternehmen GfK und beruft sich auf weltweit ermittelte Verkaufszahlen im Einzelhandel.Apple wird zur Kasse gebeten: Der Konzern aus Cupertino soll nach einem verlorenen Patentstreit mit einer US-Universität gut eine halbe Milliarde Dollar zahlen , weil Apple nach dem Urteil im Jahr 2015 das Patent weiterhin verletzt habe, bis es Ende 2016 auslief. Konkret geht es