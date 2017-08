HORIZONT Tech Top-News zu Facebook, Spotify, Unicorns, Sony und Reddit

Wenn ihr zur Gruppe der sogenannten "Smombies" (Kofferwort aus Smartphone und Zombie) zählt, dann solltet ihr künftig in Honolulu Vorsicht walten lassen. Die hawaiianische Hauptstadt verbietet künftig, abgelenkt vom Smartphone die Straße zu überqueren. Das Gesetz tritt am 25. Oktober in Kraft. Was die Tech-Welt heute außerdem bewegt, gibt es hier zu lesen: