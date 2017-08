1. Seven Ventures schlüpft bei Casper unter die Decke

Seven Ventures, d beteiligt sich am Matratzen-Start-up Casper , nennt aber keine genauen Zahlen zu der Höhe der Investition. Neben Seven Ventures haben auch der strategische Investor Target Global sowie namenhafte Geldgeber wie NEA oder Lerer Hippeau bei der C-Runde mitgewirkt.Selfie-Stick war gestern. Heute lichten sich die hippen Teenager lieber mit Selfie-Drohnen aus der Luft ab. Ein Geschäft, in das nun offenbar auch der Snapchat-Betreiber Snap einsteigen will - und laut "The Information" Interesse an einer Übernahme des chinesischen Selfie-Drohnen-Herstellers Zero Zero Robotics bekundet. Im Gespräch ist ein Kaufpreis von 150 bis 200 Millionen US-Dollar.Apple-Chef Tim Cook hat die Entscheidung verteidigt, in China Apps zu entfernen, mit denen man die strikten Internet-Sperren des Landes umgehen konnte. Der Grund sei eine Verschärfung der Regeln für VPN-Apps im Jahr 2015, die nun umgesetzt werde . "Wir wurden von der chinesischen Regierung aufgefordert, aus dem App Store einige dieser Anwendungen zu entfernen, die nicht den neuen Regelungen entsprechen."Daimler geht in die Luft - und zwar mit Volocopter, einem deutschen Lufttaxi-Start-up aus dem Kraichgau. Der Autobauer beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde der jungen Firma . Insgesamt hat sie 25 Millionen Euro erhalten.Zum ersten großen Hardware-Produkt aus Facebooks Experimentierlabor Building 8 sind nun konkrete Details durchgesickert. Laut "Bloomberg" arbeitet das Unternehmen an einem Gerät mit integrierter Kamera, mit dem Nutzer daheim video-chatten sollen. Dank smarter Kamera-Technologie sollen sich die Personen dabei fühlen, als ob sie im selben Raum wären.