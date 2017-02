Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des HORIZONT-Tech-Newsletters! Wir wünschen viel Spaß mit den wichtigsten News aus der Tech-Welt und würden uns über reichlich Feedback freuen. Viel Vergnügen beim Lesen.

2. Magic Leap übernimmt 3D-Abteilung von Dacuda

Das Dacuda-Team soll die erste europäische Niederlassung von Magic Leap aufbauen.





3. Diese Features könnte das iPhone 8 an Bord haben

Das Geld solle an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt werden, etwa in der Bildung und in der Pflege. Dort kann die Automatisierung (noch) keine Arbeitsplätze ersetzen.Schweizer Start-ups sind auf der anderen Seite des Atlantiks anscheinend sehr beliebt. Nachdem Snap vor wenigen Tagen erst den Gründer des schweizerischen Start-ups "Strong.Code" abwarb, kauft nun das Augmented-Reality-Unternehmen Magic Leap die 3D-Abteilung der Firma Dacuda aus Zürich auf Die Gerüchte um Apples neues Flaggschiff verdichten sich: So soll beim iPhone 8 der Hardware-Homebutton gestrichen werden und komplett unter das Glas wandern. Das Display soll wie beim Samsung Galaxy S7 edge und Note 7 zudem um die Gehäuseseiten gebogen sein. Hier steht, welche weiteren Features das iPhone 8 an Bord haben könnte.