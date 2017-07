HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

In immer mehr Geschäften kann man mit dem Smartphone bezahlen - doch deutsche Kunden vertrauen nach wie vor eher auf Bargeld oder ihre EC-Karte. Die Pioniere in diesem Bereich sind in Deutschland ausgerechnet chinesische Touristen, die unter anderem bei Rossmann, WMF und Ludwig Beck per Tencent oder Alipay mit ihrem Handy bezahlen können. Hier kommen die Top-Tech-News zur Mittagspause.