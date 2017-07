HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

1. Samsung entwickelt eigenen smarten Lautsprecher

Auch Samsung will laut einem Medienbericht im heißlaufenden Markt der smarten Lautsprecher mitmischen. Der Smartphone-Weltmarktführer arbeite an einem vernetzten Gerät mit dem hauseigenen Assistenten Bixby an Bord, schreibt das "Wall Street Journal" . Wann der Lautsprecher auf den Markt kommen könnte, sei noch offen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Über diverse technische Details sei noch nicht entschieden worden.Die "FAZ" hat ihre jährliche Rangliste der 100 größten Unternehmen Deutschlands, Europas und der Welt veröffentlicht . Im globalen Maßstab dominieren Tech-Konzerne: An der Spitze der wertvollsten Unternehmen stehen Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook. Alibaba springt auf Rang 7. SAP liegt als wertvollstes deutsches Unternehmen auf Rang 55.Der chinesische Smartphone-Aufsteiger Xiaomi munitioniert sich weiter mit Patenten von Branchenschwergewichten für eine rasantere internationale Expansion. Nach Microsoft verkaufte auch Nokia den Chinesen ein Paket an Schutzrechten, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten Soziale Medien sind für Protestbewegungen wichtige Kommunikationsplattformen. Auch die G20-Gegner in Hamburg nutzen Twitter, Facebook und diverse Blogs um sich zu informieren und zu koordinieren. Wired.de gibt einen Überblick - und beleuchtet auch die Kommunikationsstrategie der Polizei.