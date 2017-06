1. Apple schnappt sich deutschen Eyetracking-Spezialisten

2. Börsengang von Hello Fresh könnte kurz bevor stehen

Hello Fresh

3. Waymo und Apple suchen Unterstützung von Autovermietern

4. Marketing-Manager investieren vor allem in KI und IoT

5. Volkswagen und Nvidia tüfteln ab sofort gemeinsam im Bereich Deep Learning

Apple hat laut "MacRumors" den deutschen Eyetracking-Spezialisten SensoMotoric Instruments übernommen . Das 1991 gegründete Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen Teltow entwickelt Hard- und Software für Eyetracking-Systeme, die unter anderem in Virtual- und Augmented-Reality-Brillen eingesetzt werden. Branchen-Insider gehen seit Längerem davon aus, dass Apple in diesem Jahr eine eigene AR-Brille vorstellen wird.Der Berliner Kochboxen-Versenderhat ein Darlehen über 60 Millionen Euro von der Deutschen Bank, JP Morgan, BNP Paribas und der Rabobank bekommen. Laut "Ngin" ein Indiz für einen baldigen Börsengang des Start-ups, das genau wie Delivery Hero Jahr für Jahr nach wie vor hohe Verluste einfährt.Die Google-Schwester Waymo lässt ihre Flotte umgebauter Chrysler-Minivans in der Stadt Phoenix künftig von Avis managen . Dort können Familien die selbstfahrenden Autos im Alltag testen. Apple least unterdessen Fahrzeuge für sein Roboterwagen-Programm bei einer Tochter des Avis-Konkurrenten Hertz.Neue Technologien sorgen derzeit für ordentlich Wirbel in den Marketing-Abteilungen großer Unternehmen. Vor allem auf Künstliche Intelligenz, Internet of Things und DMPs haben es die CMOs und Marketing-Manager abgesehen und investieren kräftig, zeigt eine aktuelle Studie von Salesforce . Erste positive Ergebnisse seien bereits sichtbar.Volkswagen ist eine strategische Partnerschaft mit dem Tech-Unternehmen Nvidia eingegangen. Gemeinsam wollen die Firmen im Bereich Deep Learning zusammenarbeiten und im Data Lab des Autokonzerns fortgeschrittene KI-Systeme entwickeln. Ab Herbst wollen Volkswagen und Nvidia zudem fünf Start-ups fördern.