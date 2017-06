Was für eine Hitze! Wenn die Sonne vom Himmel knallt, kann es im Büro ganz schnell ziemlich warm werden. Für Technik-Fans gibt es zur Abhilfe allerlei Gadgets, etwa den Smartphone-Ventilator oder eine digitale Mini-Wetterstation.sind 6 coole Gadgets gegen die Bürohitze. Und hier die 5 wichtigsten Tech-News am Mittag:

1. US-Bezahldienst Stripe startet heute in Deutschland

2. Youtube-CEO Wojcicki wird als neue Uber-Chefin gehandelt

3. Wie Condor künftig auf Chatbot Timmy setzen will

4. Investitionen in Künstliche Intelligenz mehr als verdreifacht

5. Google Glass bekommt erstes Update seit drei Jahren

Viele große Tech-Unternehmen und Start-ups vertrauen auf den Service von Stripe, darunter Facebook, Salesforce, Twitter und Deliveroo. Jetzt expandiert der populäre Online-Bezahldienst aus San Francisco in die DACH-Region sowie in die Benelux-Länder , wie das Unternehmen heute mitteilt.Wer wird Nachfolger von Travis Kalanick auf dem Uber-Chefposten? Wie "Recode" berichtet, ist unter anderem Youtube-CEO Susan Wojcicki und der ehemalige Ebay-CEO John Donahoe im Gespräch. Wer definitiv nicht den Chefposten übernehmen will, ist laut Insidern Facebook-COO Sheryl Sandberg.Wer Fragen zu Flügen von Condor hat, kann sich künftig auch mit dem Chatbot Timmy unterhalten. Marcus Motzkuhn, Project Manager Thomas Cook Group Airlines und Condor Flugdienst, spricht im Interview mit HORIZONT Online über erste Erfahrungen mit dem humanoiden Mitarbeiter.Im vergangenen Jahr haben Tech-Unternehmen mehr als dreimal so viel in Künstliche Intelligenz investiert wie noch vor drei Jahren. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Unternehmensberaters McKinsey hervor . Demnach legten Google, Amazon und Co 2016 insgesamt 39 Milliarden US-Dollar für diese Zukunftstechnologie auf den Tisch.Es gibt sie noch, die Google Glass. Kein Scherz. Das Gadget, das mit Snap Spectacles zuletzt eine viel stylischere Konkurrenz bekommen hat, erhält nun das erste Update seit drei Jahren. Der "Googlewatchblog" spekuliert bereits über ein eventuelles Revival der Google Glass.