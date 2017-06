1. Ikea und Apple kündigen gemeinsame Augmented-Reality-App an

2. Über die (Werbe-)Potenziale der Spectacles

3. Deutsches Start-up-Ökosystem hinkt international hinterher

4. Warum sich der Rihanna-Produzent von Künstlicher Intelligenz beraten lässt

5. Deutsches Lufttaxi-Start-up vereinbart Testbetrieb in Dubai

Schon vor dem Kauf das Möbelstück in den eigenen vier Wänden begutachten. Das soll laut Ikea schon bald selbstverständlich sein. Das schwedische Möbelhaus hat nun eine Augmented-Reality-App angekündigt , mit der Nutzer einen Schrank oder ein Sofa millimetergenau virtuell im Raum platzieren können. Die notwendige Technologie liefert Apple.Seit drei Wochen sind die Snap Spectacles hierzulande offiziell zu haben und ziehen auch das Interesse der Werbeindustrie auf sich. Doch wie können Unternehmen eigentlich die Kamera-Sonnenbrille für sich nutzen? Wir haben bei drei Experten von MRM/McCann nachgefragt - und die Reaktionen mit den Spectacles auf Video festgehalten Wenn es um den Gründergeist und die Rahmenbedingungen für Start-ups geht, dann ist Deutschland alles andere als Vorreiter. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Befragung der Deutschen Börse und dem Beratungsunternehmen Ernst & Young. Aber: Das hiesige Start-up-Ökosystem macht zumindest Fortschritte.Wie sehr beim Cannes-Festival die Grenzen zwischen Kreativität und Technologie verschwimmen, bewies am Montag Musikproduzent Alex da Kid. Der Grammy- und Emmy-Award-Gewinner, der mit Stars wie Rihanna, Eminem und Dr. Dre gearbeitet hat, erzählt von seinem Song "Not Easy" - der mit Hilfe von IBMs Künstlicher Intelligenz Watson entstanden ist Das autonome Lufttaxi Volocopter vom deutschen Start-up E-Volo hebt Ende des Jahres in Dubai ab. Wie "Golem" berichtet, hat das Unternehmen mit der Verkehrsbehörde des Emirats den Testbetrieb vereinbart. Dubai will demnach bis 2030 ein Viertel der Reisen im Personenverkehr mit Hilfe autonomer Verkehrsmittel abwickeln.