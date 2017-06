HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

1. Microsoft stellt neue Highend-Konsole vor

2. Heftiger Kursrutsch bei Tech-Aktien

3. Deutsche Start-ups schaffen im Schnitt 18 Arbeitsplätze

4. Kommt das Rückgaberecht für Gratis-Apps?

Sobald ein App-Anbieter die Daten seiner Kunden erhält, stünden dem jeweiligen Nutzer automatisch bestimmte Gewährleistungsrechte zu.





5. Wie Frankfurt bei Fintechs Boden gut machen will

bleiben Probleme: Obwohl es in Frankfurt viele Großbanken gibt, unterstützen diese die Start-ups häufig mit Expertise anstatt mit Kapital.

Am späten Sonntagabend hat Microsoft im Vorfeld der E3 die neue Xbox One X vorgestellt. Die Konsole, die bisher unter dem Codenamen "Project Scorpio" bekannt war, kommt laut "Süddeutsche" am 7. November für knapp 500 Dollar auf den Markt. Die Xbox One X gehört nicht zu einer neuen Konsolen-Generation, sondern ist nach Xbox One und Xbox One S das dritte Mitglied in der One-Famile.Wegen düsteren Analysen kam es kurz vor dem Wochenende bei zahlreichen Tech-Aktien zur Talfahrt - und zur Vernichtung von Milliarden . Allein die Amazon-Aktie verlor vorübergehend 8,2 Prozent an Wert. Amazon-Boss Jeff Bezos verlor an diesem einen Tag satte 2,6 Milliarden US-Dollar und fiel im Ranking der reichsten Menschen der Welt von Platz zwei auf Platz drei zurück.Start-ups haben sich in Deutschland zu bedeutenden Arbeitgebern entwickelt. Zu diesem Ergebnis kommt der Digitalverband Bitkom in einer aktuellen Untersuchung . Demnach beschäftigt jedes Start-up im Schnitt 18 Mitarbeiter, 2015 waren es nur 15. Die Entwicklung ist weiter positiv: Mehr als drei Viertel der Gründer wollen in diesem Jahr neue Mitarbeiter einstellen.Nutzer von Gratis-Apps haben ein Recht auf Reparatur, Updates und Rückgabe, wie aus einem Beschluss des EU-Ministerrats hervorgeht. Wie "Wired" berichtet, beziehe sich die geplante EU-Richtlinie allerdings nur auf solche Anwendungen, bei denen die User mit ihren Daten "bezahlen".Weltweit ist Frankfurt als Bankenstadt bekannt, doch innovative junge Finanzunternehmen bevorzugen oft noch Berlin. Nun will die Main-Metropole aufholen . Allerdings