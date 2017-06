HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

HORIZONT mit den wichtigsten Tech-Meldungen des Tages Foto: HORIZONT

Diejenigen, die gestern Abend die WWDC-Keynote von Apple-Chef Tim Cook mitverfolgten, werden es bemerkt haben: Cook kündigte den smarten Lautsprecher HomePod nicht wie gewohnt mit "one more thing" sondern mit "one last thing" an - und erntete prompt ein paar Lacher. Genau wie das neue Gerät. Mehr dazu in unseren Tech-News am Mittag.