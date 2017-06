HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

1. Tech-Bosse verurteilen Trumps Ausstieg aus Klima-Abkommen

2. Snap bringt seine Spectacles nach Deutschland

3. Studie bescheinigt Alexa größte Intelligenz / Cortana ist Schlusslicht

4. Wie Adobe und Pilot das Mega-Thema Attribution angehen

5. Blockchain nicht kapiert? Diese Start-ups sorgen für den Aha-Effekt

America First, Earth Last! Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klima-Abkommen auszusteigen, sorgt bei den Tech-Bossen für Enttäuschung. Facebook-CEO Mark Zuckerberg sieht damit die Zukunft der Kinder in Gefahr, wie "Recode" berichtet. Apple-CEO Tim Cook gab bekannt, sich weiterhin für eine saubere Zukunft einzusetzen und Tesla-CEO Elon Musk trat tatsächlich aus dem Wirtschaftsbeirat des Weißen Hauses aus.m November vergangenen Jahres launchte Snap die Kamera-Sonnenbrille Spectacles in den USA. Ab heute macht der Snapchat-Mutterkonzern das Gadget in Europa offiziell verfügbar . Genau wie beim US-Verkaufsstart bewirbt das Unternehmen den Europa-Launch mit den quietschgelben Verkaufsautomaten, den sogenannten Snapbots.Apple hat Siri, Amazon hat Alexa, Microsoft hat Cortana und Google seinen Assistant: Die großen Tech-Konzerne sind allesamt mit einem eigenen digitalen Sprachassistenten im Markt aktiv. Doch welcher ist eigentlich der intelligenteste? Diese Frage hat nun eine aktuelle Studie versucht zu beantworten und bescheinigt der Amazon-KI die größte Intelligenz Attribution, also die Messung einzelner Kontaktpunkte der Customer Journey nach Relevanz für einen Kauf, hat durch den Vorstoß von Google neue Aktualität gewonnen. Natürlich hat der Online-Gigant aus Mountain View dieses Thema nicht erfunden. Welche Attributions-Lösungen haben andere Unternehmen in ihrem Werkzeugkasten? HORIZONT Online stellt zwei Beispiele unterschiedlicher Größenordnung vor An dem Versuch, die Blockchain auf verständliche Weise zu erklären, haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Mittlerweile hat sich ein Ökosystem aus Start-ups gebildet, das mit dieser Technologie neue Geschäftsmodelle hervorbringt. Ein Überblick der fünf spannendsten Gründungen , die für uns die Blockchain verständlicher machen.