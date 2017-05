HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

Genau eine App hat US-Präsident Donald Trump laut Politico-Gründer Mike Allen auf seinem iPhone installiert. Und es überrascht uns natürlich nicht, welche es ist: Twitter. Hier kommt - wie gewohnt über sämtliche digitalen Kanäle - unser täglicher Tech-Snack zur Mittagspause.

Criteo-Zentraleuropachef Alexander Gösswein ist einer der deutschen Internet-Tech-Größen und ein Freund klarer Worte: Ein HORIZONT-Interview über digitale Wettbewerbe und den Zustand der Digital-Werbung . Der Tenor: Es besteht Handlungsbedarf.Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Facebook-CEO Mark Zuckerberg das Harvard-Studium schmiss. Jetzt kehrte er an die Elite-Uni zurück, um die Ehrendoktorwürde zu erhalten. In einer flammenden Rede, die das "Handelsblatt" online zeigt , appellierte er an den Mut der aktuellen Absolventen, plädierte für ein bVor einem Jahr sammelte die Londoner Startup-Bank Monzo via Crowdfunding eine Million Pfund in nur 96 Sekunden ein. Auch heute ist der Hype um das Fintech ungebrochen: Wie "Gründerszene" berichtet , ergatterte Mono jüngst eine Finanzspritze von 2,5 Millionen Pfund. Zuvor wurde ausgelost, wer überhaupt investieren durfte, nur jeder sechste Investor kam zum Zug.Das Fashion-Startup Namshi dürfte hierzulande den wenigsten bekannt sein. Doch der Modehändler ist im arabischen Raum sehr erfolgreich und bringt Rocket Internet jetzt einen ordentlichen Ertrag: 151 Millionen US-Dollar zahlt das arabische Handelsunternehmen Emaar Malls für 51 Prozent von Namshi . Die restlichen 49 Prozent der Anteile bleiben bei der Global Fashion Group, an der Rocket Internet seinerseits 20 Prozent hält.Instagram führt Werbung in Stories ein: Laut "AdAge" testet das Unternehmen aktuell Direct Response Ads in der Funktion und ermöglicht Werbungtreibenden so die Schaltung von Performance-Kampagnen. Als erstes Unternehmen ist der E-Payment-Anbieter SumUp bei dem Test dabei und gibt Usern die Möglichkeit, sich mit einem Swipe nach oben bei dem Service anzumelden.