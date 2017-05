HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

Nach dem Terror-Anschlag in Manchester gestern Abend hat Facebook den sogenannten Safety Check aktiviert. Mit der Funktion kann man seinen Freunden mitteilen, dass man in Sicherheit ist. Über 300 Mal kam der Safety Check im vergangenen Jahr zum Einsatz. Hier kommen unsere wichtigsten Tech-News am Mittag.