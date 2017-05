HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

Wenn Angela Merkel Zeit hätte, würde sie ein Start-up für Künstliche Intelligenz gründen. Das hat die Bundeskanzlerin am Donnerstagabend bei der Veranstaltung "cnight 2017" in Berlin gesagt. Dann könnte sie wahrscheinlich die erste Meldung in unserem heutigen Tech-Newsletter interessieren.

1. Auf diese Tools setzen Start-ups in Deutschland

2. Spotify kauft KI-Spezialisten für mehr Personalisierung

3. Google will keine Bildschirme in "Home"-Lautsprecher packen

4. Gehyptes Berliner Kamera-Start-up Panono ist insolvent

5. Uber greift jetzt auch den Logistik-Markt an

Für die Kommunikation Slack, für die Datenspeicherung die Google Cloud und das CRM von Salesforce: In den vergangenen Jahren hat sich ein ganzes Ökosystem an externen Tools etabliert, auf das auch immer häufiger deutsche Start-ups zurückgreifen. Eine aktuelle Untersuchung will nun herausgefunden haben: Diese Dienste verhelfen den jungen Unternehmen zu einem stärkeren Wachstum.Der Musikstreamingdienst Spotify hat das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Niland übernommen . Mit dem Kauf des französischen Unternehmens will Spotify nun die Such- und Empfehlungsfunktion innerhalb der App noch stärker personalisieren.Bei vernetzten Lautsprechern will Google einen anderen Weg gehen als Amazon. Nachdem die "Echo"-Modellreihe um eine Version mit Touchscreen ergänzt wurde, hat Google keine Pläne für ein solches Gerät . Stattdessen sollen die Bildinformationen auf vernetzte Geräte mit Bildschirm wie Fernseher oder Smartphones geschickt werden.Das Berliner Start-up Panono war eine Zeitlang ein gehypter Star am Crowdfunding-Himmel und knackte auf der Plattform Indiegogo den Rekord für das am höchsten finanzierte Projekt. Doch mit der geplanten 360-Grad-Kamera gab es Probleme. Jetzt ist Panono insolvent. Die Firma Es gibt ja einige junge Firmen, die sich als "Uber für die Logistik-Branche" bezeichnen. Jetzt ist Uber selbst eine davon. Der umstrittene Fahrdienstvermittler will mit dem Dienst "Uber Freight" Lastwagen-Fahrer zu Aufträgen verhelfen . In Deutschland hat Rocket Internet mit "Instafreight" bereits ein ähnliches Angebot am Start.