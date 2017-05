1. Google bringt den Assistant auf das iPhone

2. Real dockt an Amazon Echo an

3. Berliner Datenanalyse-Start-up erhält Millionenbetrag

Kaufda

4. SAP und Google erweitern ihre Partnerschaft

5. IT-Profis haben zu hohe Gehaltsvorstellungen

Im Konkurrenzkampf der digitalen Assistenten will Google die Siri-Software von Apple auf dem iPhone herausfordern . Der Google Assistant solle dafür als eigenständige App zur Verfügung gestellt werden, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die Ankündigung sei auf der heute beginnenden Entwicklerkonferenz Google I/O geplant."Alexa, was gibt's Neues bei Real?" Wer wissen möchte, welche Angebote es gerade im nächsten Real-Supermarkt gibt, der kann ab sofort Alexa befragen . Der cloudbasierte Sprachservice von Amazon Echo verfügt nun über eine Anbindung an die Supermarktkette. Neben Highlights sowie Angeboten und Rabatten, kann Alexa auch Auskunft über das Real-Rezept der Woche geben.Das Berliner Start-up Contiamo, das Software zur Datenanalyse entwickelt, erhält einen Millionenbetrag vom namhaften Risikokapitalgeber Capnamic Venture. Zudem sind eine Reihe bekannter Business Angel wie der ehemalige StudiVZ-Chef Michael Brehm oder die-Gründer Christian Gaiser und Tim Marbach an dem Unternehmen beteiligt. Contiamo will mit dem neuen Kapital laut "Gruenderszene" ins Ausland expandieren.In seinen Kick-Off-Keynotes auf der Konzernmesse Sapphire Now kündigt SAP-CEO Bill McDermott traditionell einige wichtige Neuerungen an. Dieses Jahr verriet er unter anderem, dass der deutsche Softwareriese künftig enger mit Google kooperieren und die beiden Cloud-Plattformen der Firmen enger verzahnen will . Einer der gemeinsamen Pilotkunden ist das deutsche Softwareunternehmen Sovanta.Wunsch und Realität liegen in der IT-Branche offenbar weit auseinander -zumindest in der Gehaltsfrage. IT-Profis wünschen sich im Schnitt 63.700 Euro im Jahr, bekommen jedoch nur 54.800 Euro angeboten, also knapp 15 Prozent weniger. Das ergab eine Erhebung des auf IT-Berufe spezialisierten Jobportals 4Scotty , bei der rund 18.572 Profile für Golem.de ausgewertet wurden.