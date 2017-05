Wenn ihr diesen Newsletter mit einem Tablet abruft: Ihr und Euresgleichen werden immer weniger. Das jedenfalls zeigt eine aktuelle Studie zur Tablet-Nutzung. Das und mehr in unserem Tech-Snack zur Mittagspause.

1. Mozilla-Chef Mark Surman fordert ethische Standards im Internet

2. Amazons neuer Echo-Lautsprecher kurz vor dem Launch

3. Bildupload bei Instagram jetzt auch von mobiler Website möglich

4. Verbreitung von Tablets nimmt weiter ab

5. Jimdo startet Gründer-Wettbewerb mit prominenter Unterstützung

Wie kann man das Netz wieder liebenswerter machen? Mozilla-Chef Mark Surman präsentierte auf der re:publica dazu seine eigene Meinung: In seinem viel beachteten Vortrag warnte Surman vor der Datensammelwut des "Internet of Things" - und forderte zugleich ethische Standards im World Wide Web Bereits gestern haben wir euch darüber informiert, dass Amazon einen neuen Echo-Lautsprecher mit Touchscreen plant. Nun könnte alles ganz schnell gehen: Wie das "Wall Street Journal" berichtet, könnte das Gerät noch heute präsentiert werden Um bei Instagram Fotos hochladen zu können, braucht man nicht mehr zwingend die App - Uploads funktionieren nun auch über die mobile Website. Wie "Techcrunch" vermutet , will Instagram dadurch auch in Gebieten wachsen, wo die Internetverbindungen langsam und Datenübertragung teuer ist.Tablets haben ihre goldenen Zeiten offensichtlich schon wieder hinter sich. Durch den Siegeszug der Smartphones verzichten immer mehr Internetnutzer auf ein eigenes Tablet. Das geht aus aktuellen Daten von Global Web Index hervor Der Anbieter von Website-Baukästen Jimdo will Menschen bei dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen und ruft daher zu einem Gründerwettbewerb auf . Angenommen werden Geschäftsideen unabhängig von der Branche. Die Teilnehmer müssen sich letztendlich dem Votum einer Jury stellen, zu der mit Frank Thelen auch ein Mitglied der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gehört.