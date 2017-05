HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

HORIZONT mit den wichtigsten Tech-Meldungen des Tages Foto: HORIZONT

Das kann man tatsächlich mal einen Berg Geld nennen: Apple sitzt nach einem erneuten Milliardengewinn auf Bargeldreserven in Höhe von unglaublichen 256,8 Milliarden Dollar. Immerhin 50 Milliarden sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Mehr zu den glänzenden Zahlen des Tech-Giganten gibt es in den wichtigsten Tech-News am Mittag.