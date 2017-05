HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

1. Apple soll beim WWDC einen smarten Lautsprecher präsentieren

Während Amazon Echo und Google Home mit ihrem smarten Lautsprecher Erfolge feiern, hält sich Apple in diesem Segment weitestgehend zurück. Bis jetzt. Medienberichten zufolge will Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC im nächsten Monat sein Konkurrenzprodukt vorstellen . Es soll teurer sein als der Echo und durch seine "exzellente Klang-Performance" überzeugen.Der Weltmarktführer bei Langstrecken-Fahrgemeinschaften will jetzt auch auf der Kurzstrecke Gas geben: Der auch in Deutschland recht populäre Carsharing-Dienst BlaBlaCar startet heute laut "Techcrunch" eine seperate App für tägliche Pendler. Das französische Start-up will mit dem neuen Service eine Alternative zum Bus- und Bahnverkehr anbieten.Park Here, BMW, Bosch & Co: Eine ganze Reihe von Start-ups, großen Industrieunternehmen, Autoherstellern und Kfz-Versicherern müht sich um die beste Lösung, die zeitraubende Suche nach einer Abstellgelegenheit für das Auto in Zukunft überflüssig zu machen. Der Markt im Überblick Neben Google und Apple arbeitet auch Samsung an der Technologie für selbstfahrende Autos. Nun hat der Konzern die Erlaubnis für Testfahrten auf öffentlichen Straßen in Südkorea erhalten. Bislang hatte Samsung die Autos auf firmeneigenen Rennstrecken getestet.Old Economy trifft auf New Business: Der deutsche Technologiekonzern Siemens hat das Start-up Hacon übernommen, wie "Reuters" berichtet . Die Hannoveraner, die Fahrplan-Software und -Apps entwickeln, sollen in die 7,8 Milliarden Euro schwere Transport-Unit von Siemens integriert werden. Die Höhe des Kaufpreises ist nicht bekannt.