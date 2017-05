HORIZONT Tech 5 Tech-News, die heute wichtig sind

1. Uber will spätestens 2020 mit fliegenden Taxen abheben

Klingt verrückt, ist aber ernst gemeint: Uber will spätestens in drei Jahren eigene Transportdienste in der Luft anbieten . Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler stellte am Dienstag Pläne für ein Netzwerk aus kompakten Fluggeräten vor, die Menschen in der Stadt befördern sollen. Die Preise sollen in etwa mit denen beim Car-Sharing vergleichbar sein.Die Start-up-Fabrik Rocket Internet hat derzeit keinen guten Lauf. Doch die aktuell veröffentlichten Geschäftszahlen für 2016 zeigen: Trotz aller Unkenrufe hat das Berliner Unternehmen die schwarzen Zahlen weiterhin im Blick . Während die Dachgesellschaft selbst ihre Verluste zwar auf 741,5 Millionen Euro verdreifachte, gilt das nicht für ausgewählte Portfolio-Unternehmen wie Hellofresh, Lamoda oder Home24.Meine Daten sind deine Daten: Nach diesem Motto verfahren immer mehr deutsche Unternehmen. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Befragung der Beratungsfirma PwC . Demnach betreiben zwei von drei mittleren und großen Firmen das sogenannte "Daten-Sharing" und zapfen damit neue Erlösquellen an. Das Problem: Unternehmer fürchten die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen.Viel Display, wenig Rahmen: Neue Fotos eines geleakten Dummys verraten, dass das iPhone 8 einen sehr dünnen Rahmen und weder an der Vorder- noch an der Rückseite einen sichtbaren Fingerabdruckscanner hat, berichtet "Futurezone" . Die Front wird nahezu vollkommen vom Display eingenommen, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S8.Im Car-Sharing-Markt bahnt sich eine Konsolidierung an: Das Start-up Gett, das unter anderem von Volkswagen finanziell unterstützt wird, steht kurz davor, den Wettbewerber Juno zu schlucken. Laut "Techcrunch" will Gett dafür eine Viertelmilliarde US-Dollar ausgeben. Mit diesem Schritt will Gett im Rennen mit Marktführer Uber aufschließen.