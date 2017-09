Gründer-Event Start-up-Safari macht erstmals im Rhein-Main-Gebiet Halt

Unternehmen ein in ihre Büros, Räume und Terrassen, um sich mit anderen Branchen zu vielfältigen Themen auszutauschen. Das Ziel: Einen Eindruck der Start-up-Region vermitteln und Kontakte knüpfen.

Am 27. und 28. September findet die Veranstaltung erstmals im Rhein-Main-Gebiet statt und macht Halt in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach. An den beiden Tagen, die wie eine Art "Tag der offenen Tür" organisiert sind, laden verschiedeneEinen festen Veranstaltungsort gibt es nicht. Die Besucher sind angehalten, sich ihr Programm individuell nach Interesse zu gestalten. Unter anderem veranstalten das Pharmaunternehmen Merck in Darmstadt, das Fintech Clark in Frankfurt oder das KI-Start-up Datalovers in Mainz verschiedene Events, etwa Büro-Sessions, CEO-Frühstücke, Expertentalks oder Parties. "Die Startup Safari ermöglicht nun allen Interessierten erstmalig einen umfassenden Einblick in das Ökosystem mit allen relevanten Playern wie zum Beispiel Co-Working Spaces, Innovation Labs und natürlich Startups selbst", sagt Veranstaltungsgründer Daniel Putsche.Das Event-Franchise hat seinen Ursprung in Berlin, ist mittlerweile aber auch in anderen europäischen und sogar afrikanischen Metropolen wie Paris, Athen, Kairo oder Bishkek in Kirgistan vertreten. hor