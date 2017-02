Google-Tochter Youtube bekommt mehr Livestreams

Youtube greift Twitter an Foto: Unternehmen

Youtube will stärker bei Livestreams mitmischen. Zunächst bekommen Betreiber von Youtube-Kanälen mit mehr als 10.000 Abonnenten die Möglichkeit zu Live-Übertragungen von ihrem Smartphone aus, wie die Google-Videoplattform am Dienstag ankündigte. Die Funktion wird direkt in die Youtube-App integriert.