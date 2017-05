Google-Schwester Nest will mit verbesserter Sicherheitskamera punkten

Google hatte Nest 2014 für 3,2 Milliarden Dollar übernommen Foto: Nest

Die Smarthome-Firma Nest aus dem Alphabet-Konzern will im dicht gedrängten Markt vernetzter Heim-Sicherheitskameras mit besserer Bildqualität und künstlicher Intelligenz punkten. Die neue Nest Cam IQ soll mit dem Algorithmus der Schwesterfirma Google Gesichter erkennen und so für relevantere Benachrichtigungen sorgen. Dabei werden keine Daten mit Google geteilt, betonte Nest-Manager Lionel Paillet zur Vorstellung des Geräts am Mittwoch.