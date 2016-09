Geldspritze Airbnb sammelt halbe Milliarde Dollar ein - Alphabet als Hauptinvestor

Airbnb besorgt sich frisches Geld. Foto: Airbnb

Frisches Geld im Anmarsch: Das teils umstrittene Zimmervermittlungsportal Airbnb hat sich in einer Finanzierungsrunde satte 555 Millionen US-Dollar gesichert. Das will die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfahren haben. Ein Börsengang des Start-ups scheint dennoch nicht in Sicht.