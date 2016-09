Gehaltsstudie Digitale Führungskräfte verdienen gut - und werden von klassischer Wirtschaft angezogen

In der Digitalwirtschaft wird weiter gut bezahlt Foto: Fotolia / macgyverhh

Neun von zehn digitalen Unternehmenslenkern würden in die klassische Wirtschaft wechseln, um dort die digitale Transformation voranzutreiben - das Gehalt spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Das ist das Ergebnis einer Studie der Personalberatungsfirma Cribb. Insgesamt liegt der Durchschnittsverdienst von Unternehmenslenkern in der Digitalwirtschaft bei 196.796 Euro. Die Bestverdiener sitzen in Digital-Commerce-Firmen (im Schnitt 220.200 Euro per annum).