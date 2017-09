Facebook-Tochter WhatsApp-Mitgründer Brian Acton geht

Brian Acton kündigte seinen Rückzug bei Facebook an Foto: Screenshot Facebook

Einer der beiden WhatsApp-Mitgründer, Brian Acton, verlässt den Kurzmitteilungsdienst. Er wolle eine Stiftung an der Schnittstelle zwischen Wohltätigkeit, Technologie und Kommunikation ins Leben rufen, erklärte Acton in seinem Facebook-Profil in der Nacht zum Mittwoch.