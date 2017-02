Exactag Duisburger Martech-Anbieter wirbt Havas-Mitarbeiter ab

Sotir Hristev und Kerstin Clessienne kommen von Havas Foto: Exactag

Exactag, einer der führenden Marketingtech-Anbieter in Deutschland, holt ehemalige Havas-Mitarbeiter an Bord. Kerstin Clessienne hat bei den Duisburgern als Director Business Development angeheuert, Sotir Hristev als Head of Data Science. Beide leiten nun das zehnköpfige Frankfurter Team, das sich mit datengetriebener Kommunikationssteuerung befasst.