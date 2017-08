"Eufy Genie" Dieser smarte Lautsprecher will es mit Amazon, Google und Apple aufnehmen

Dieser smarte Lautsprecher will es mit Amazon, Google und Apple aufnehmen

Zu Amazon Echo, Google Home und bald auch dem Apple HomePod gesellt sich nun ein weiterer smarter Lautsprecher. Er trägt den Namen "Eufy Genie" und will den Tech-Giganten vor allem mit seinem günstigen Preis das Wasser abgraben. Hinter dem Gerät steckt die US-Firma Anker, die vor allem durch ihre Akku-Packs und Bluetooth-Boxen bekannt geworden ist.

Der "Eufy Genie" soll laut Anker nächste Woche in den USA erhältlich sein und gerade einmal 35 US-Dollar kosten. Damit ist er 15 US-Dollar günstiger als die billigste Alternative Echo Dot von Amazon. Der E-Commerce-Riese ist mit seinem smarten Lautsprecher seit über einem Jahr im Heimat-Markt vertreten. Mittlerweile gibt es den Echo-Lautsprecher auch hierzulande zu kaufen. Meet Eufy Genie, the Alexa-smart speaker that grants infinite wishes Der Anker-Lautsprecher hat nicht nur ähnliche Funktionen wie Amazon Echo sondern ist sogar mit der selben Sprachassistentin ausgestattet: Alexa. Das ist möglich, weil Amazon die entsprechende Software seit 2015 auch für Drittanbieter zur Verfügung stellt. Für Fremdhersteller wie Anker lohnt sich die Alöexa-Integration deshalb, weil Amazon als First Mover in diesem Markt bereits ein großes Ökosystem aus zahlreichen Apps (auch "Skills" genannt) aufgebaut hat.

Bild: Google Mehr zum Thema Deutschlandstart Warum es Google mit seinem smarten Lautsprecher schwer haben wird an. steuerbare Lampen, Steckdosen und eine Alexa-Version des Staubsaugerroboters RoboVac sollen mit dem Lautsprecher verknüpft werden können, kündigt Anker-CEO Steven Yang Einziger Nachteil ist die fehlende Bluetooth-Unterstützung.

Der Echo-Herausforderer ist ab dem 16. Augsut in den USA offiziell erhältlich. Wann das Gerät in Europa an den Start geht, ist bislang noch nicht bekannt. ron