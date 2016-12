Erklärvideos Facebook klärt über künstliche Intelligenz, neuronale Netze und Co auf

, Chef von Facebooks KI-Sparte, erklärt in sechs Videos, was es mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, neuronalen Netzen oder Deep Learning auf sich hat. Wer dahinter aber die Vermittlung von nerdigem Tech-Wissen vermutet, wird getäuscht. Weil Facebook mit diesen Videos speziell Laien ansprechen möchte, erklärt LeCun die Tech-Begriffe so simpel wie möglich. "Das Ziel ist es, junge Menschen für diese Technologien zu inspirieren", sagt der KI-Experte im Einleitungsvideo (siehe unten).