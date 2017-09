Enfore Dieses Start-up will Unternehmen ohne IT-Abteilung digitalisieren

Marco Börries, Gründer und CEO von Enfore Foto: Enfore

Nach acht Jahren Entwicklungszeit hat der bekannte deutsche Start-up-Unternehmer Marco Börries am Freitag den Geschäftsbetrieb seiner jüngsten Firma enfore AG gestartet. Das Berliner Start-up richtet sich in Kooperation mit der Deutschen Telekom an kleine Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung, die im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig sein wollen.