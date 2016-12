Eco-Studie Umsatz mit mobilen Internetzugängen wächst bis 2019 auf 13,8 Milliarden Euro

Mobiler Datenverkehr steigt weiterhin rasant an

In den vergangenen zehn Jahren ist der mobile Datenverkehr um das 1.000-fache angestiegen. Das geht aus einer Studie von Eco, dem Verband der Internetwirtschaft in Europa, und Arthur D. Little, hervor. Grund dafür seien unter anderem der stetige Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur, der bessere Übertragungsraten ermöglicht. Damit werden auch neue Nutzungsmöglichkeiten für unterwegs geschaffen.