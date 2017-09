Echo Spot Das ist der Neuzugang in Amazons Gerätefamilie

Das ist der neue Amazon Echo Spot Foto: Amazon

Alexa bekommt ein Gesicht: Auf einem Presse-Event in Seattle hat Amazon mit dem sogenannten Echo Spot ein neues Mitglied in der Produktfamilie der vernetzten Lautsprecher vorgestellt. Über einen integrierten Bildschirm kann das Gerät etwa Video-Konferenzen ermöglichen oder als Überwachungskamera dienen. Amazon will sich dadurch noch stärker in den Alltag der Nutzer integrieren.