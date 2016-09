Domino's Diese Drohne soll euch zukünftig die Pizza liefern

Amazon, Google - und jetzt auch Domino's: Die Restaurantkette will künftig Bestellungen per Drohne ausliefern. Dafür ist das Unternehmen vor wenigen Tagen eine Partnerschaft mit einem Tech-Startup aus den USA eingegangen und hat nun in Neuseeland einen Testflug erfolgreich abgeschlossen. Bald sollen auch in Deutschland erste Domino's-Pizzen in die Luft gehen.

DRU Drone's first test flight!

Bei der Drohne namens "DRU" (Domino's Robotic Unit") handelt es sich um einen sogenannten Hexacopter, der

hauptsächlich aus Kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff und Aluminium besteht. Das Fluggerät, dessen Komponenten teilweise aus einem 3D-Drucker stammen, fliegt mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h in einer Höhe von etwa 60 Metern und navigiert per GPS. Ist der Copter an seinem Zielort angekommen, landet er nicht, sondern lässt die Bestellung an einer Leine herunter, um keine Passanten zu verletzen. Sollte ein Kunde die Idee haben, an der Leine zu ziehen, kappt die Drohne die Leine und entkommt. Ein Diebstahl ist unmöglich.





Starten soll die Auslieferung per Drohne im neuseeländischen Markt. Das Land habe die "zukunftsweisendsten Luftfahrtgesetze der Welt", heißt es in einem Statement von Domino's. Für das Projekt ist die Restaurantkette eine Partnerschaft mit dem Tech-Startup Flirtey aus den USA eingegangen. Flirtey hat bereits mit der Nasa, der "Universität von Nevada" und der "Virginia Tech-Universität" in der Entwicklung von Drohnen-Technologie zusammengearbeitet. Domino's will einen Feldversuch mit den Lieferdrohnen beginnen, sobald das Unternehmen eine Genehmigung der Luftfahrtbehörde hat. Start für den Feldversuch soll noch in diesem Jahr sein. Laut



sollen danach weitere Tests in Australien, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Japan und Deutschland folgen.

"Wegen der jährlich steigenden Anzahl an Bestellungen waren wir dazu gezwungen, unsere Auslieferungszeiten weiterhin zu minimieren und unseren Kunden neue und fortschrittliche Bestellmöglichkeiten zu bieten", sagt

Für einige Pizza-Liebhaber ist die Restaurantkette Domino's nicht unbedingt die erste Anlaufstelle, wenn es um den besten Geschmack geht. Wenn es aber darum geht, sich die Pizza auf eine möglichst spektakuläre und technologisch innovative Art und Weise zukommen zu lassen, führt demnächst wohl kein Weg an diesem Unternehmen vorbei. Domino's hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, als erstes Unternehmen einen kommerziellen Lieferservice per Drohne auf den Markt zu bringen. In Neuseeland ist ein Testflug vor wenigen Tagen bereits erfolgreich verlaufen (siehe Video unten, leider ohne Tonspur). Die Drohne liefert die Pizza ohne Probleme aus - bis auf einen Schönheitsfehler: Auf der Innenseite des Deckels klebt recht viel Käse.