DHDL@DMK Bis 19. Dezember können sich Start-ups bewerben

Der 8. Deutsche Medienkongress findet erneut in der Alten Oper statt Foto: Alex Grimm / Getty Images

Achtung Start-ups: In Ahnlehnung an das Vox-Format „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) können Jungunternehmen ihre Businessidee beim Deutschen Medienkongress (DMK) präsentieren. Wer mitmachen will, kann sich noch bis 19. Dezember bewerben. Die HORIZONT-Jury wählt vier bis fünf Kandidaten aus.