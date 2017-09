"Die Höhle der Löwen" So reagiert Twitter auf die 5 Start-ups aus der neuen Folge

Leckeres Eis zu Hause selbst machen, ein unsichtbarer Display-Schutz fürs Smartphone und vieles mehr: In der ersten Folge der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" haben einige umtriebige Gründer gestern wieder ihre Geschäftsideen vorgestellt. Auf Twitter, wo das Vox-Format immer sehr rege live diskutiert wird, kamen aber nicht alle Start-ups gut an. Ein Überblick der besten Reaktionen.

ProtectPax

Pascal Buchen und Anthony Filipiak präsentierten ihren unsichtbaren Display-Schutz ProtectPax. (Bild: Vox)

"Wir überziehen ganz Deutschland mit einer unzerstörbaren Schutzschicht!!"

- Ralf Dümmel#dhdl — The Blocks (@m_blocksberg) 5. September 2017

Das Display muss 10 Minuten trocknen?



Das heißt, dass ich mein iPhone 10 Minuten nicht benutzen kann?!



Völlig unrealistisch. #dhdl — extrakaese. (@extrakaese) 5. September 2017

"Als ich 14 war, haben sich meine Eltern getrennt, ich bin früh ausgezogen und musste mich dann auch noch um meine Oma kümmern..." #DHDL pic.twitter.com/54Tbw0eNxp — anredo (@anredo) 5. September 2017

Moment: Wenn ich mir das Zeug auf die Nägel schmiere, hält der Nagellack ewig, oder?



Ich kauf den Bums #dhdl — Kaderina Loth (@KatharinaIsabel) 5. September 2017

TV-Quoten Mit 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 2,56 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren feierte Staffel 4 von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag einen hervorragenden Start. Vox war damit in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen klarer Marktführer in der Primetime. Von den 14- bis 29-Jährigen verfolgten 19,2 Prozent die Show.

Heart for Heels

Heart for Heels (Bild: Vox)

20.000€ für diese High Heel Herzen? Es wäre zielführender, wenn sie die 20.000 in kleinen Scheinen in die Schuhe stecken würde. #DHDL — anredo (@anredo) 5. September 2017

Jeder vernünftige Arzt würde Frauen empfehlen ordentliche Schuhe zu Tragen und nicht Highheels mit Schaumstoff drin #dhdl — ixxim (@ixxim) 5. September 2017

10€ für ein Schuh-Herz.



Da kann ich gleicher Tinder Gold kaufen und hab genauso wenig Romantik #DHDL — Mario Hanousek (@mariohanousek) 5. September 2017

Erstmal den passenden unpassenden Schuh suchen, um ihn damit passend zu machen. Was. #DHDL — Sven (@svn_wa) 5. September 2017

Liebe Frauen,



wenn ihr etwas in eure Schuhe legen müsst, damit sie passen und nicht schmerzen, dann sind die Schuhe scheiße. #DHDL — anredo (@anredo) 5. September 2017

Luicellas Eismix

Leckeres Eis zu Hause ganz einfach selbst herstellen. Dafür haben die beiden "Luicella's Eismix" gegründet, Mentele zog sogar ins italienische Bologna, wo sie ihren Abschluss an der sogenannten Gelato-University machte. Am Ende entschieden sich die beiden für Frank Thelen, der mit 120.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile einstieg.

Luicella’s Eis Mix (Bild: Vox)

Solche Eis Produkte zum selber machen find ich ja immer interessant, aber die Kühlzeit schreckt mich ab. Dauert halt lange. #dhdl — Herr Pascal (@bloggdoch) 5. September 2017

Das Eis ist übrigens tatsächlich lecker (und in Hamburg mittlerweile auch recht bekannt). #DHDL — Alexander K. (@MedienPfau) 5. September 2017

Otto Wilde Grillers

Otto Wilde Grillers aus Düsseldorf (Bild: Vox)

Dümmel investiert und ab morgen gibts den Grill für 44,99€ bei Tedi. #DHDL — Jason (@jsnjgr) 5. September 2017

"Das ist unser Grill."

"Was kann der?"

"Grillen. Und jetzt hätten wir gerne 2 Mio Euro."#DHDL — Laura Meyer (@MissCreARTiv) 5. September 2017

Sehen Sie gleich: Wie die Feuerwehr nach einem Großbrand vergeblich versucht, das #DHDL-Studio zu retten — Sven Materia Miller (@MateriaMan) 5. September 2017

Sie wollen 2 Millionen.



Solche Ottos. #DHDL — anredo (@anredo) 5. September 2017

MovEAid

MovEAid aus Berlin (Bild: Vox)

200.000€ 20% für ne medizinische Sensation vs. 2.000.000€ 20% für nen schnöden Grill - merkt ihr selbst ne?!? #DHDL — Dany's Welt (@Dany2204) 5. September 2017

Sonst kostet medizinische Forschung Milliarden. Bei #DHDL geht das mit Mutti und dem Lötkolben am Küchentisch! Toll! — Lars Pellinat (@Lars9596) 5. September 2017

Eine halbseitig Gelähmte kann wieder gehen. Beim Supertalent würden sie damit auf jeden Fall gewinnen. #DHDL — anredo (@anredo) 5. September 2017

Finde immer noch keine Worte und habe den allergrößten Respekt vor Anna und Dindia von #Moveaid @RemodBerlin und ihrem Löwenwillen #DHDL — Ralf Dümmel (@RalfDuemmel) 5. September 2017

Die beiden Freunde Pascal Buchen und Anthony Filipiak haben einen unsichtbaren Displayschutz entwickelt, der Risse und Sprünge im Handy-Glas verhindern soll. Die Flüssigkeit, die auf Nano-Technologie basiert, wird einfach nur aufs Display aufgetragen und muss danach zehn MInuten trocken. Mit "Protect Pax" haben die beiden Gründer 3 Löwen-Angebote erhalten und sich schließlich für Ralf Dümmel entschieden, der 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile beisteuert.Birgit Unger präsentierte ihr Start-up "Heart for Heels", das ein leidiges Problem vieler Frauen beseitigen soll: Wenn sie eine Zwischengröße tragen, will kein Schuh so wirklich passen. Abhilfe schaffen soll ein Schaumstoff-Herzchen, das in die Schuhe gelegt wird. Doch mit der Idee fiel die Gründerin bei den Löwen durch.Die Idee von Ex-Schwimmweltmeister Markus Deibler und Luisa Mentele:Otto Wilde (67) präsentierte mit seiner Tochter Julia und Alexander Luik einen speziellen Grill, mit dem auch Gemüse und Pizza wunderbar gelingen sollen. Das Motto: "Fleisch ain't no firlefanz". Doch auf die erhoffte Finanzspritze von 2 Millionen Euro mussten die Grill-Meister verzichten. Die Summe war den Löwen einfach zu hoch.Die wohl emotionalste Geschichte des Abends boten Anna Vonnemann und ihre halbseitig gelähmte Tochter Dindia Gutmann, die drei Monate vor ihrer Geburt einen Schlaganfall erlitt. Um der Tochter nach der Geburt die schwerfallenden Bewegungen zu erleichtern und ihr ein Leben ohne Rollstuhl zu ermöglichen, entwickelte die Mutter am heimischen Werktisch auf eigene Faust ein künstliches Gleichgewichtsorgan. Das Start-up MovEAid war geboren. Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl waren angetan: Die beiden investierten mit insgesamt 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenateile.