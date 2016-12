Deutscher Medienkongress 2017 DHDL-Juror Ralf Dümmel: „Nicht schnacken, machen!“

Startups, aufgepasst: Nach dem Vorbild der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ können junge Unternehmen ihre Ideen auch beim Deutschen Medienkongress 2017 präsentieren. Prominentes Jury-Mitglied: Ralf Dümmel, einer der Vox-Juroren und „Deutschlands bester Verkäufer“ („Hamburger Abendblatt“). Im Gespräch mit HORIZONT Online verrät er, was Gründer beachten sollten.

Ralf Dümmel hat einen Riecher für verkaufsträchtige Produkte, was er seit 1996 als Gesellschafter von DS Produkte unter Beweis stellt. Die Unternehmensgruppe hat über 4000 Artikel aus Bereichen wie Haushalt, Kleinelektro, Reinigung, Outdoor, Beauty und Fitness im Programm und macht einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro. Seit Sommer 2016 geht der 50-Jährige auch als Investor und Jury-Mitglied in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ auf die Jagd nach interessanten Geschäftsideen.

"Das Wichtigste sind die Gründer hinter einem Produkt"

Beim Deutschen Medienkongress 2017 ist Dümmel einer der Juroren, die im Rahmen der Startup-Showdie Zukunftsfähigkeit und Businessrelevanz der präsentierten Geschäftsideen bewerten. Weitere Juroren sind Philipp Westermeyer, Chef der Online Marketing Rockstars, Axel Menneking vom Telekom-Inkubator Hubraum und Marc Schröder, Geschäftsführer RTL Interactive.Die Sendung hat uns von Beginn an gereizt, denn schließlich gehört es zu unserem täglich Brot, uns mit innovativen Produkten und Ideen auseinanderzusetzen. Somit haben wir die Sendung von der ersten Folge an gesehen und das eine oder andere Mal gedacht, dass wir da perfekt reinpassen würden. Die Verfügbarkeit der dort vorgestellten Produkte im Handel hatte aus unserer Sicht Verbesserungspotenzial. Am Dienstag im Fernsehen zu sehen und am Mittwoch dann direkt im Handel – diese Aufgabe hat mich gereizt.Überzeugt haben mich 23 Ideen und ihre Gründer. Die Produkte sind so unterschiedlich und jedes hat seine eigene Geschichte. Nehmen Sie Karl-Heinz Bilz – seit 40 Jahren Bad- und Sanitärmeister – ein Erfinder, wie er im Buche steht, denn er löst für 40 Millionen Haushalte ein Problem: verstopfte Waschbecken. Aber auch Pia Buck und Daniel Moser – eigentlich Auto-Interieur Designer – erfinden mit Batallion Belette ein geniales Produkt, eine robuste Strumpfhose. Jede Frau, der man von diesem Produkt erzählt, kriegt ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht.Das Wichtigste sind die Gründer hinter einem Produkt. Mit ihnen steht und fällt die Investition. Das Produkt muss natürlich einen Markt haben und eine gute Story, die man dazu erzählen kann. Wenn die Kombination aus den drei Punkten stimmt, dann ist es für mich das richtige Investment.Jeder Fall ist speziell. Junge Unternehmen sollten sich anfangs auf den Grundsatz „weniger ist mehr“ beschränken. So manch einer hat sich ob vieler Artikelnummern schon ganz schön verzettelt. So einen Apparat muss man erst mal stemmen können. Daher empfehle ich Gründern, sich anfangs zu fokussieren und die Prozesse erst richtig zu etablieren. Ansonsten kann man viel Lehrgeld zahlen, besonders bei Produkten, die meist viel Working Capital schlucken, das man vorstrecken können muss.Die Sendung hat einen unheimlich großen Impact. Von der Abfluss-Fee haben wir schon über 800.000 Stück ausgeliefert, und die Nachfrage reißt nicht ab. Die Strumpfhosen von Batallion Belette erfreuen sich großer Beliebtheit, da sind nach der Ausstrahlung direkt 350.000 Stück ausgeliefert worden und wir kommen kaum hinterher mit den Nachlieferungen. Wir haben 1.000.000 My-Chipsbox-Packungen ausgeliefert und sind fast überall ausverkauft. Die Liste können wir so weiterführen.Unser USP ist, dass wir so breit aufgestellt sind und den Mut haben neue Wege zu gehen. Wenn wir etwas beschließen, dann wird nicht geschnackt, sondern gemacht, und das in einer Geschwindigkeit, die man uns so vielleicht nicht zutrauen würde. Das geht nur, weil wir ein super Team haben, das komplett hinter DS Produkte steht.Das ist nur ganz vereinzelt passiert. Wenn man bedenkt, dass die Erfolgsquote bei klassischen Investments bei 1:10 liegt, dann sind wir mit 70 bis 80 Prozent Erfolgsquote vorne dabei und klagen, wenn überhaupt, auf hohem Niveau. Grundsätzlich lief wirklich alles wirklich sehr gut. Natürlich muss man jedes Produkt ganz unterschiedlich bewerten. So verkauft man von einem Produkt, wie zum Beispiel My Chipsbox, bei einem Preis von 2,99 Euro, größere Stückzahlen als von der Anti-Schnarchweste Nachtwaechter, die bei einem Verkaufspreis von 69,99 Euro liegt. Letztere benötigt auch noch mal ganz eigene Vertriebswege, zum Beispiel Sanitätshäuser, Schlaflabore und Apotheken.Für Jungunternehmen, die bei DHDL@DMK dabei sein möchten, gibt es ein simples. Mitmachen bei der Vorabauswahl können Unternehmen, die

Der Deutsche Medienkongress 2017 findet am 17. und 18. Januar 2017 in der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2016. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses.